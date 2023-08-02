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Во время ночной атаки враг использовал 37 "шахедов", - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 525-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Всего "37 "шахедов" было за сегодняшнюю ночь. Часть удалось сбить. Но – часть. К счастью, люди не пострадали. Есть попадания в южных районах – Одесчина, наши порты".

Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Очень важно, чтобы мир не привык к этому русскому террору. Каждое попадание – это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, стабильность которых Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре.

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Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы, не только против нашего государства. Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился. Ценовые кризисы им нужны, сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что вроде бы что-то себе выручит. Это очень-очень опасные надежды", - сказал Зеленский.

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    Вофка! ти навіщо перед вторгненням згорнув оборонні програми, призначив міністром оборони зрадника Тарана та впровадив куди тільки можна агентів ФСБ-ГРУ РФ?

    Навіщо ти це зробив Вофка?
  • Bob Zi
    Моно спілкування (хизування) з громадянами.
    Було більше тижня укріпити порти Дуная простими пулеметами, де закрите небо над Бесарабією опудало?
  • stels400
    Питання до верховного чому різко ,Одеська з областей одна із самих захищенних по ППО різко стали одна із самих незахищенних,cкоро 2 рік війни,це про шахеди мова не про балістику.
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