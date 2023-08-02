Во время ночной атаки враг использовал 37 "шахедов", - Зеленский. ВИДЕО
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
Всего "37 "шахедов" было за сегодняшнюю ночь. Часть удалось сбить. Но – часть. К счастью, люди не пострадали. Есть попадания в южных районах – Одесчина, наши порты".
Делаем максимум с партнерами, чтобы увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Очень важно, чтобы мир не привык к этому русскому террору. Каждое попадание – это общая проблема. Не только Украины, но и всех тех в мире, стабильность которых Россия пытается уничтожить, когда бьет по нашим портам, по нашей инфраструктуре.
Сейчас для российского государства это битва не только против нашей свободы, не только против нашего государства. Москва ведет битву за глобальную катастрофу: этим сумасшедшим нужно, чтобы продовольственный рынок мира развалился. Ценовые кризисы им нужны, сбои в снабжении. Кто-то там у них думает, что сможет на этом заработать. Кто-то там в Москве надеется, что вроде бы что-то себе выручит. Это очень-очень опасные надежды", - сказал Зеленский.