Избитый турками россиянин с травмой головы и синяками проходит лечение в медучреждении. ВИДЕО

Сотрудники отеля в Турции избили стульями россиянина, когда тот полез в драку. У туриста множество открытых ран, кровоподтеков и травма головы. Сейчас он на дневном стационаре в местной больнице: ему металлическими скобами скрепили рассеченную кожу на голове и сделали укол.