Избитый турками россиянин с травмой головы и синяками проходит лечение в медучреждении. ВИДЕО
30 763140
Сотрудники отеля в Турции избили стульями россиянина, когда тот полез в драку. У туриста множество открытых ран, кровоподтеков и травма головы. Сейчас он на дневном стационаре в местной больнице: ему металлическими скобами скрепили рассеченную кожу на голове и сделали укол.
Как сообщает Цензор.НЕТ, парень из Егорьевска, полетел со своей девушкой и сестрой отдыхать в Loxia Comfort Club в Турции. В первый день компания пошла в ресторан при гостинице, где россиянин увязался в драку.
Напомним, сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции стульями избили россиянина.