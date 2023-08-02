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Избитый турками россиянин с травмой головы и синяками проходит лечение в медучреждении. ВИДЕО

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Сотрудники отеля в Турции избили стульями россиянина, когда тот полез в драку. У туриста множество открытых ран, кровоподтеков и травма головы. Сейчас он на дневном стационаре в местной больнице: ему металлическими скобами скрепили рассеченную кожу на голове и сделали укол.

Как сообщает Цензор.НЕТ, парень из Егорьевска, полетел со своей девушкой и сестрой отдыхать в Loxia Comfort Club в Турции. В первый день компания пошла в ресторан при гостинице, где россиянин увязался в драку.

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Напомним, сотрудники пятизвездочной гостиницы в Турции стульями избили россиянина.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Хароші люди турки!
    Я не маю на увазі лікування.
  • 18c49ed2
    Так страховка это не покрывает. Влетит это ему в "хорошую" копеечку. Отдохнул придурок, однако
  • Олег Мандрівник 74f5378c
    А если алкоголь в крови был, то копеечка будет ещё больше. А там спирт 146% был
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