Россияне постоянно несут потери. Не знаю, где они берутся, - защитники рассказали о боях в Угледаре. ВИДЕО

Россияне постоянно обстреливают Угледар в Донецкой области, в городе фактически не осталось ни одного целого дома: повсюду разбиты окна, в стенах дыры от прилетов.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты бьют по городу магниевыми снарядами, которые не являются такими опасными, но наносят вред зданиям. Света и газа в городе нет.

27-летний старший сержант роты с позывным Веспер, защищающим Украину с 2015, рассказал, что бои за город были адскими. Россияне десятками и сотнями погибали от 155 снарядов, их техника взрывалась на противотанковых минах, после чего ВСУ таранили врага прямо в лоб. Оккупанты смогли дойти до восточной окраины Угледара, но Силы обороны их оттуда оттеснили. Сейчас здесь гораздо спокойнее, чем зимой. Активные штурмовые действия оккупанты прекратили примерно в апреле.

"Ожидать таких быстрых результатов, которые ВСУ имели в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году, на Востоке во время контрнаступления не стоит, - считает старший сержант. - Сейчас противник выстроил лучшую оборону, у него достаточно резервов. И мотивации тоже хватает".

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Воин-минометчик с позывным Пастор называет себя евангельским христианином: "Я не убиваю людей. Я уничтожаю врагов".

В Угледаре также есть гражданские. Один из них – Антон. Он эквилибрист, учился в Киеве, а сейчас живет в Угледаре. Уезжать не хочет. За время полномасштабной войны в городе, говорит, многое переосмыслил. При этом Антон… учит китайский и испанский, тренируется каждый день, готовясь к предстоящим выступлениям.

Воду и продукты оставшимся в городе гражданским привозят волонтеры и капелланы. Электроприборы жители Угледара заряжают генераторами. Из 15 тысяч горожан здесь осталось не больше сотни человек.