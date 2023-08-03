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Поляк наотрез отказался продать военный внедорожник для российских оккупантов: "Я могу в Украину его отправить, но не в Россию". ВИДЕО

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Частный владелец военного внедорожника Hummer в Польше наотрез отказался продавать автомобиль, когда узнал, что его планируют купить для российских оккупантов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой девушка, назвавшись россиянкой из Калининграда, звонит по объявлению по продаже владельцу, расспрашивает об автомобиле. Затем она объясняет, что внедорожник ей нужен брату, который служит в армии РФ и воюет против Украины.

"Я могу в Украину автомобиль отправить, но не в Россию. Мы не договоримся", – заявил поляк, выслушав девушку.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    У цього є принципи і совість. А ще є розуміння, що покупець обов'язково знайдеться.
    Доречі, нашим любителям попіаритись. Купіть у дядьки машину за х2 ціни і відправте до ЗСУ.
  • Darnytsya Kyiv
    Dziękuję bardzo, Pane!
    Україна та Польща - брати навіки!
    Слава Україні!
    Dziękujemy! Niech żyje Polska!
  • Белла Богун 47d4cda8
    Кацапська курва, в Польщі вона живе, вимітайся в свої мухосранські і купуй "буханки" для свого кацапського бидла.
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