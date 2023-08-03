Поляк наотрез отказался продать военный внедорожник для российских оккупантов: "Я могу в Украину его отправить, но не в Россию". ВИДЕО

Частный владелец военного внедорожника Hummer в Польше наотрез отказался продавать автомобиль, когда узнал, что его планируют купить для российских оккупантов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой девушка, назвавшись россиянкой из Калининграда, звонит по объявлению по продаже владельцу, расспрашивает об автомобиле. Затем она объясняет, что внедорожник ей нужен брату, который служит в армии РФ и воюет против Украины.

"Я могу в Украину автомобиль отправить, но не в Россию. Мы не договоримся", – заявил поляк, выслушав девушку.

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