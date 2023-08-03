Дрон 68-й бригады уничтожает кучу противотанковых мин вблизи Новомайорского Донецкой области. ВИДЕО

Оператор дрона из 68-й егерской механизированной бригады имени Олексы Довбуша метко сбросил боеприпас на кучу противотанковых мин, сложенных оккупантами вблизи села Новомайорское в Донецкой области.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и опубликовал видеозапись эффективной работы украинского воина.

"Оккупанты очень неудачно прикрыли кучу противотанковых мин "зубами дракона". В итоге зубы вырваны, мины эффектно обезврежены. Работа дронов-шершней 68-й егерской механизированной бригады вблизи Новомайорского Донецкой области", - пишет в комментарии Бутусов.

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