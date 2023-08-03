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"Врачи еще поставят мне носик и буду я красавчик", - украинский воин, перенесший 12 операций после ранения.. ВИДЕО

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Американские врачи из миссии Face to Face делают бесплатные операции для украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одним из пациентов врачей из США стал украинский военный Сергей с позывным Леший, перенесшим 12 операций после ранения.

"10 операций было в больнице Мечникова. 11-ю операцию мне в Киеве делали. 12-ю в Ивано-Франковске. Попал на программу Face to Face. Врачи сказали, что будут ставить моего носика, как говорится... И буду красавчик", – говорит боец.

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Топ комментарии

  • shokolad
    Одужуй, Друже! Молимось за тебе! Хоча, ти і так красунчик!!
  • Алекс S. Pоман
    Виздоровлюй Сергію, все має бути добре.
  • Hirka Pravda
    Звичайно, що будеш, Сергію ! І є.

    Все буде добре. Ти вже стільки витримав - ще трошки.
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