"Врачи еще поставят мне носик и буду я красавчик", - украинский воин, перенесший 12 операций после ранения.. ВИДЕО
10 22410
Американские врачи из миссии Face to Face делают бесплатные операции для украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, одним из пациентов врачей из США стал украинский военный Сергей с позывным Леший, перенесшим 12 операций после ранения.
"10 операций было в больнице Мечникова. 11-ю операцию мне в Киеве делали. 12-ю в Ивано-Франковске. Попал на программу Face to Face. Врачи сказали, что будут ставить моего носика, как говорится... И буду красавчик", – говорит боец.