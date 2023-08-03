На пути миссии МАГАТЭ к ЗАЭС обнаружили мины, - Тарнавский. ВИДЕО
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Защитники Украины обнаружили и обезвредили две российские противопехотные мины, расположенные на пути миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром нашим саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ в Запорожскую АЭС", - написал он.
Тарнавский отметил, что мины были обезврежены. Это позволило обеспечить безопасность экспертов.