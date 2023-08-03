ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Расследование в отношении судьи, насмерть сбившего 23-летнего военнослужащего на блокпосту в Киеве, завершено. Судья пытался скрыть, что был пьян.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

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Там отметили, что провели в ходе расследования 18 экспертиз. При этом судья пытался исказить их результаты и скрыть состояние алкогольного опьянения.

Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено также выводами других экспертиз", – говорится в сообщении ГБР.

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Судью подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Наказание по этой статье – до 10 лет заключения.











Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сби нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от проходжения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился большим количеством дел, где он освобождал от ответственности водителей, бывших за рулем в нетрезвом состоянии.

Вследствие ДТП, произошедшего по вине судьи Тандыра, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд Киева отправил судью Алеексея Тандыра под арест. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения при совершении ДТП.