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ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Расследование в отношении судьи, насмерть сбившего 23-летнего военнослужащего на блокпосту в Киеве, завершено. Судья пытался скрыть, что был пьян.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что провели в ходе расследования 18 экспертиз. При этом судья пытался исказить их результаты и скрыть состояние алкогольного опьянения.

Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено также выводами других экспертиз", – говорится в сообщении ГБР.

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Судью подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Наказание по этой статье – до 10 лет заключения.

ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту 01
ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту 02
ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту 03
ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту 04
ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту 05

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сби нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от проходжения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился большим количеством дел, где он освобождал от ответственности водителей, бывших за рулем в нетрезвом состоянии.

Вследствие ДТП, произошедшего по вине судьи Тандыра, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд Киева отправил судью Алеексея Тандыра под арест. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения при совершении ДТП.

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Топ комментарии

  • Darnytsya Kyiv
    Якщо надалі у цій справі буде постійний громадський контроль та розголос - реально посадять, якби тиндир та його адвокати не впиралися.
    Судді дуже бояться розголосу та контролю з боку суспільства
  • Мирон Боднар
    Ось-ось. Дуже висока вірогідність!!! На бунт піду у перших, .... його мать !
  • Руслан Скрипник
    чекаємо на "понять и простить"
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