ГБР завершило расследование в отношении судьи Тандыра, который пьяным сбил военного на блокпосту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что провели в ходе расследования 18 экспертиз. При этом судья пытался исказить их результаты и скрыть состояние алкогольного опьянения.
Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено также выводами других экспертиз", – говорится в сообщении ГБР.
Судью подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Наказание по этой статье – до 10 лет заключения.
Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сби нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от проходжения осмотра.
Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отметился большим количеством дел, где он освобождал от ответственности водителей, бывших за рулем в нетрезвом состоянии.
Вследствие ДТП, произошедшего по вине судьи Тандыра, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд Киева отправил судью Алеексея Тандыра под арест. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения при совершении ДТП.