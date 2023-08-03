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Бойцы ССО уничтожили группу оккупантов и склад боеприпасов на Запорожском направлении. ВИДЕО

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Бойцы 8-го полка специального назначения ССО уничтожили группу оккупантов и их полевой склад БК на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Запорожском направлении во время аэроразведки была обнаружена группа оккупантов из 7 военнослужащих. Нанесено огневое поражение приданым расчетом миномета калибра 120 мм.

В результате чего цель была уничтожена, личный состав противника с позиции не выбрался. При поражении был уничтожен и полевой склад боеприпасов врага - сдетонировал во время обстрела", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Береги вас Бог, хлопцы, и возвращайтесь с Победой.
  • Golden Mask
    подивився , отримав задоволення , але вперто хочу ЩЕ !
  • Vasilisa Evlampieva
    Такі поля і степи були гарні - розрили нашу землю кротяки погані. Знайомі пролітали колись над рашою - болота, чагарники - безлад, а на нашу територію, кажуть літак залетів - аж оку приємно... Прийшли на нашу землю "лад навести"...)))
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