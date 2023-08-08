Хотели бежать из Украины, спрятавшись под ящиками: пограничники задержали двух мужчин у границы с Румынией. ВИДЕО
7 44696
Ночью пограничники остановили грузовик, который двигался в сторону румынской границы. Во время осмотра кузова стражи порядка обнаружили пластиковые ящики, а под ними – двух мужчин призывного возраста. В отношении мужчин составлены протоколы об админправонарушениях. Организатору путешествия грозит уголовная ответственность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала пассажиры утверждали, что едут собирать ягоды, но выяснилось, что водитель автомобиля за 3500$ с каждого пообещал беспрепятственную переправку в соседнюю страну.