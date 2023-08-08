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Хотели бежать из Украины, спрятавшись под ящиками: пограничники задержали двух мужчин у границы с Румынией. ВИДЕО

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Ночью пограничники остановили грузовик, который двигался в сторону румынской границы. Во время осмотра кузова стражи порядка обнаружили пластиковые ящики, а под ними – двух мужчин призывного возраста. В отношении мужчин составлены протоколы об админправонарушениях. Организатору путешествия грозит уголовная ответственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала пассажиры утверждали, что едут собирать ягоды, но выяснилось, что водитель автомобиля за 3500$ с каждого пообещал беспрепятственную переправку в соседнюю страну.

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Топ комментарии

  • Flying Eagle
    Ну і їхали хай би собі... навіщо державу в клітку перетворювати? Такі ніколи не підуть зі зброєю в руках на фронт...
  • Breaking Bad
    Хтось втікає, хтось ховається, хтось тцкашникам дулі крутить. А потім будуть звинувачувати владу, що влада погоджується на ганебні мирні переговори з окупантом. Коли звинувачуєте владу, пам'ятайте, що влада - це не прибульці з планети Нібіру. Це ті ж самі люди, що й ви, їх народили і виховали такі самі батьки, як і ваші.
  • Евгений Дюков 567db7e6
    Последнее время такие ролики позорят не граждан, а страну... .
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