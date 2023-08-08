Проблему с закупками топлива для армии должен решить парламент, - Яровая. ВИДЕО

Профильные парламентские комитеты - Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, должны провести совместное заседание, чтобы принять решение, которое наконец-то расставит все точки над "і" в вопросе закупки горюче-смазочных материалов для армии.

Об этом в эфире 5 канала сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая, информирует Цензор.НЕТ.

Проблема возникла из-за противоречия в законодательстве и правительственных постановлениях, ссылаясь на которые Госаудитслужба (ГАСУ) расценила закупку горючего по НДС, которую осуществляло Минобороны, как "убытки государства". Закупку горюче-смазочных материалов для пограничников, СБУ, ГУР, которая осуществлялась без НДС, Госаудитслужба также признала "убытком государства".

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"Получила два официальных письма от нардепа Гетманцева, как главы профильного налогового Комитета, с позицией по закупке ГСМ для армии по НДС. И как нардепа - по прибылям поставщиков Минобороны, которые ГАСУ расценила как "убытки государства". Комитет также официально обратился к Премьер-министру, Минэкономики, ГАСУ, Минобороны – все адекватно и правильно. Если вопрос не решается на уровне исполнительной власти, он должен решиться на уровне законодательной", - рассказала Яровая.

По ее словам, соответствующие Комитеты должны собраться на заседание.

"Что касается текущих закупок горючего, то мы уже запустили процедуру закупки горючего по НДС. Армия не может ждать. Однако должны наконец разрешить нормативные противоречия, установить прозрачные, понятные правила для всех участников рынка, чтобы поставщики Минобороны могли выполнять свои обязательства в полном объеме, не опасаясь уголовных производств из-за того, что вся их прибыль будет расценена как "убытки государства" - подытожила Яровая.

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