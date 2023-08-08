"Он делал то, что другие боялись". Памяти журналиста Дмитрия Рыбакова, пехотинца 47-й бригады. ВИДЕО

Дмитрий Рыбаков был сильным бойцом, делал то, что другие боялись выполнять, он был бесстрашен. Именно так описывают "Репортера" побратимы, вместе с ним бок о бок противостоявшие российским захватчикам.