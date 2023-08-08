Каждый успех боевых бригад всегда включает в себя победу конкретных воинов-связистов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа поздравил с профессиональным праздником воинов Войск связи и кибербезопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Когда связь есть, когда связь качественная, это часто воспринимается как данность. Но на самом деле за этим всегда профессионализм и добросовестность конкретного воина. Очень часто – настоящий героизм, заметный не сразу, но сразу ощутимо, когда такого героизма не хватает в бою.

Хочу сегодня поблагодарить всех воинов Войск связи и кибербезопасности Украины. Более 65 тысяч таких воинов служат в разных подразделениях Сил обороны и безопасности нашего государства. И помним, что каждый успех боевых бригад и других подразделений, каждая победа над российскими оккупантами всегда включает в себя личный успех и личную победу конкретных воинов-связистов, работающих именно для этих бригад и побед, обеспечивающих их качественную связь. Спасибо за это!

Слава всем нашим воинам-связистам! Слава всем, кто сражается ради Украины!"

Читайте также: Западные союзники получают все более "отрезвляющие" новости относительно украинского контрнаступления, - CNN