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Спасибо всем, кто качественно служит нашему государству, качественно работает на государство, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к гражданам с видеообращением вечером 8 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Благодарю всех, кто качественно служит нашему государству, качественно работает на государство. Всегда должен быть результат для Украины. Каждый день на фронте и в тылу… Каждый такой день – с результатами – приближает нашу победу. Как сегодняшний день – с правоохранительным результатом для Украины. Для очищения Украины.

Мы все знаем, что наше государство должно измениться, пройти трансформацию. И это значит, что на государственных должностях или народными депутатами Украины точно не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины. Каждый такой делец как минимум пойдет под суд".

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Топ комментарии

  • Neftekachka Beznadega
    Текст не мой, но мне он очень понравился.
    "Из Слуг народа можно смело арестовывать каждого второго. Ошибки не будет.
    А с остальными 50% надо будет поработать. Компромата будет выше крыши.
    Голь дорвалась до больших денег.
    У них просто башка слетела от открывшихся возможностей по дерибану.
    Сами они уже не остановятся."
  • 5 копійок
    Дякую, дуже дякую.
  • Neftekachka Beznadega
    Зе-шваль, там очередного депутата из твоего "шапито-95" на взятке поймали. Он працуе на державу!
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