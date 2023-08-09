Негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы, - Марченко. ВИДЕО
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, "негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы".
На уточняющий вопрос, какие именно правоохранительные органы контролируют таможню, Марченко ответил "все", просто "одни в меньшей степени, другие в большей степени".
"Наибольшее влияние на таможню оказывают представители правоохранительных органов, я не буду их называть. Можете перечислить все, вот вы можете перечислить все правоохранительные органы Украины – все они имеют непосредственное отношение к таможне", - сказал глава Минфина.
Министр затруднился ответить, имеет ли влияние на таможню заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, курирующий работу правоохранительных органов.
"Я не могу сказать, какая роль Татарова в этих процессах. Потому что я не могу идентифицировать. Я не общаюсь непосредственно с господином Татаровым. Возможно, по каким-то вопросам у нас есть общение. Но конкретно по этим вопросам я с ним не общаюсь", – сказал Марченко.
Согласно положениям Кабмина, Государственная таможенная служба, как и Государственная налоговая служба, координируются Кабинетом министров через министра финансов.