Негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы, - Марченко. ВИДЕО

Все правоохранительные органы имеют непосредственное отношение к таможне.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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По словам министра, "негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы".

На уточняющий вопрос, какие именно правоохранительные органы контролируют таможню, Марченко ответил "все", просто "одни в меньшей степени, другие в большей степени".

"Наибольшее влияние на таможню оказывают представители правоохранительных органов, я не буду их называть. Можете перечислить все, вот вы можете перечислить все правоохранительные органы Украины – все они имеют непосредственное отношение к таможне", - сказал глава Минфина.

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Министр затруднился ответить, имеет ли влияние на таможню заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, курирующий работу правоохранительных органов.

"Я не могу сказать, какая роль Татарова в этих процессах. Потому что я не могу идентифицировать. Я не общаюсь непосредственно с господином Татаровым. Возможно, по каким-то вопросам у нас есть общение. Но конкретно по этим вопросам я с ним не общаюсь", – сказал Марченко.

Согласно положениям Кабмина, Государственная таможенная служба, как и Государственная налоговая служба, координируются Кабинетом министров через министра финансов.

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