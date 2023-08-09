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В Крыму аниматоры танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна": россияне заставили их извиниться. ВИДЕО

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В оккупированной Алуште заметили аниматоров, танцующих в аквапарке под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна".

На видео можно увидеть, что аниматоры танцуют и подпевают слова песни "Ще не вмерла Україна", передает Цензор.НЕТ.

Уже вечером их заставили принести извинения россиянам.

"Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на войне", - сказали они.

Девушек также заставили спеть такие строчки: "Владимир Путин – молодец. Политик, лидер и борец!"

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    До речі, ніхто не звертав увагу на те що у рашистській пісні "Я руССкій" є такі слова - "Я руССкій, всєму міру НА ЗЛО."?! Бо я не розумію, чому НА ЗЛО, а не НА ДОБРО вони бажають бути "руССкімі"?! Інакше ніяк?! Ну от лише ЗЛО від них світу й виходить!
  • Viktor Lisenko
    как говорится" первое слово дороже второго" ну извинились чуть не смеялись над своими словами
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