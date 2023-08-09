В Крыму аниматоры танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна": россияне заставили их извиниться. ВИДЕО

В оккупированной Алуште заметили аниматоров, танцующих в аквапарке под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна".

На видео можно увидеть, что аниматоры танцуют и подпевают слова песни "Ще не вмерла Україна", передает Цензор.НЕТ.

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Уже вечером их заставили принести извинения россиянам.

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"Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на войне", - сказали они.

Девушек также заставили спеть такие строчки: "Владимир Путин – молодец. Политик, лидер и борец!"

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