В Крыму аниматоры танцевали под хит Сердючки "Ще не вмерла Україна": россияне заставили их извиниться. ВИДЕО
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В оккупированной Алуште заметили аниматоров, танцующих в аквапарке под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна".
На видео можно увидеть, что аниматоры танцуют и подпевают слова песни "Ще не вмерла Україна", передает Цензор.НЕТ.
Уже вечером их заставили принести извинения россиянам.
"Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на войне", - сказали они.
Девушек также заставили спеть такие строчки: "Владимир Путин – молодец. Политик, лидер и борец!"