На Запорожском направлении бойцы 23 ОБр уничтожили враждебный наблюдательный пункт. ВИДЕО
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Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую силу на Запорожском направлении. Бойцы национальной гвардии поразили вражеский пункт наблюдения из дрона-камикадзе.
Об этом сообщили в 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка "Хортица" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевой птичкой гвардейцы доставили оркам подарок на наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.