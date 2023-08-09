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Дрон-камикадзе, профинансированный сообществом Цензор.НЕТ, уничтожил БМП оккупантов. ВИДЕО

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Оператор дрона из ударной группы "Асгард" 120-й отдельной бригады территориальной обороны успешно поразил беспилотником вражескую боевую машину пехоты, несмотря на действие радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Украинский военный запустил дрон-камикадзе в тыл врага, чтобы поразить БМП. Однако российские оккупанты попытались помешать ему с помощью системы РЭБ. Беспилотник попал под ее действие и стал отклоняться от курса и терять высоту. Тем не менее, дрон-камикадзе успешно прошел зону действия вражеской системы радиоэлектронной борьбы и вышел на свою цель. Оператор дрона выбрал необходимый для поражения угол и поразил технику в задний сектор башни.

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Топ комментарии

  • Нина Карпенко
    Молодці!Дрон дотягнув до цілі!
    А на оптіко-механіческом заводе в сергієвом-пассате очень хорошо дыміт....
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Там судячи з пошкоджень, нехило штормить у підмосковії..рятують поранених із 100% обгорілою шкірою
  • Макс Полиграф 3b5a8b43
    у кацапів по скрєпной традіції повинно бути 146% !
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