Дрон-камикадзе, профинансированный сообществом Цензор.НЕТ, уничтожил БМП оккупантов. ВИДЕО

Оператор дрона из ударной группы "Асгард" 120-й отдельной бригады территориальной обороны успешно поразил беспилотником вражескую боевую машину пехоты, несмотря на действие радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Украинский военный запустил дрон-камикадзе в тыл врага, чтобы поразить БМП. Однако российские оккупанты попытались помешать ему с помощью системы РЭБ. Беспилотник попал под ее действие и стал отклоняться от курса и терять высоту. Тем не менее, дрон-камикадзе успешно прошел зону действия вражеской системы радиоэлектронной борьбы и вышел на свою цель. Оператор дрона выбрал необходимый для поражения угол и поразил технику в задний сектор башни.

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