Дрон-камикадзе ударил по катеру с россиянами в Херсонской области. ВИДЕО
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Россияне предприняли попытку вылазки на лодке на Днепре в Херсонской области. Совместной работой воинов 126-й бригады ТРО и КОВД Нацполиции с дрона-камикадзе были ликвидированы захватчики вместе с лодкой.
Видео уничтожения лодки вместе с российскими захватчиками опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Можно ли сгореть и утонуть одновременно? Можно, если ты российский захватчик", – написал Бутусов под видеозаписью.