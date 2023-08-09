Дрон-камикадзе ударил по катеру с россиянами в Херсонской области. ВИДЕО

Россияне предприняли попытку вылазки на лодке на Днепре в Херсонской области. Совместной работой воинов 126-й бригады ТРО и КОВД Нацполиции с дрона-камикадзе были ликвидированы захватчики вместе с лодкой.