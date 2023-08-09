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Воины ВСУ ударом с беспилотника ликвидировали группу оккупантов, управлявших дронами-камикадзе. ВИДЕО

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Украинские аэроразведчики совместно с контрразведкой СБУ ликвидировали группу операторов, управлявших российскими дронами-камикадзе на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в подразделении управления и артиллерийской разведки 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Уничтоженная группа операторов дронов принадлежала к так называемой "1-й Славянской бригаде 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ".

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Топ комментарии

  • Kungfury Truesurvivor
    ти сліпий? вони тільки відбігли від вікон, а дрон наздогнав та вибухнув в середині, а не біля вікон, може дві-три гниди й успіли здриснути подалі, а іншим дісталося
  • Gary Grant
    "Рой VOZмездія" вони обізвалися. Кому і за що ви "возмєздіє" робите,підараси? За шахтарську зарплату в 1000$ при Україні? Гандони й@бані. Всіх в пекло.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    коменти цікаві
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