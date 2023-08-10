Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 532-го дня войны с РФ.

Соответствующее вbдео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Основное за сегодня – длительные и очень детальные, важные совещания с нашими военными. Сначала – Ставка. Особый формат – узкий круг, только ключевые лица. Разбирали текущую ситуацию на передовой – на основных направлениях наших наступательных действий. То, что удается. И то, что нуждается в усилении. И то, что мы планируем в ближайшее время. Были доклады Главкома, командующих, непосредственно занимающихся восточными и южными направлениями, а также доклад руководителя ГУР.

Отдельно после этого произошла также особая коммуникация наших командующих, руководителя Офиса, международников с партнерами по обеспечению воинов боеприпасами, техникой.

Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", - рассказал Зеленский.

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