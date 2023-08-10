Новости Видео • Война

Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте, - Зеленский. ВИДЕО

3 05983
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 532-го дня войны с РФ.

Соответствующее вbдео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Основное за сегодня – длительные и очень детальные, важные совещания с нашими военными. Сначала – Ставка. Особый формат – узкий круг, только ключевые лица. Разбирали текущую ситуацию на передовой – на основных направлениях наших наступательных действий. То, что удается. И то, что нуждается в усилении. И то, что мы планируем в ближайшее время. Были доклады Главкома, командующих, непосредственно занимающихся восточными и южными направлениями, а также доклад руководителя ГУР.

Отдельно после этого произошла также особая коммуникация наших командующих, руководителя Офиса, международников с партнерами по обеспечению воинов боеприпасами, техникой.

Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Закупівлями Резнікова по твоєму брехливому зеленому писку!
  • Leon e9048d82
    головний кришувальник корупції, бездарних кадрів та маріонетка ФСБ призначенців має заявити щось українському народу - і ми змушені це терпіти
  • Андрей Пушкарчук
    Моя ти рибка! А як же ж в очі ***** заглянути? Чонгар розмінувати? Красти де тільки можна? Ти хоч вночі спиш? Чи все наради, ставки проводиш? Наполеон недороблений зі свого дешевого кіна для дебілів.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости