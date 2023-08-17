Боевая работа украинских экипажей американских установок дистанционного разминирования M58 MICLIC. ВИДЕО
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В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано использование украинскими воинами американских установок дистанционного разминирования M58 MICLIC.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна работа по меньшей мере двух установок, осуществивших три пуска.
M58 MICLIC – американская установка разминирования. Использует линейный взрывной заряд, протяженный шнур из взрывчатки длиной 350 футов, запускаемый ракетой в направлении заминированного участка, после чего взрывается. Дальность и точность работы незначительна в пользу простоты и быстроты применения.