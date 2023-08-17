Дрон, купленный за средства читателей Цензор.НЕТ, бьет в бетонный блиндаж и "трехсотит" двух оккупантов. ВИДЕО
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Пилот ОПБ им. Б. Хмельницкого нанес удачное поражение по бетонному блиндажу FPV-дроном "Дикие Шершни", купленным за деньги читателей Цензор.НЕТ. В результате два оккупанта получили ранения, вражеская пехота отошла и наши бойцы захватили эту позицию.
Ваши инвестиции в FPV-дроны "Дикие Шершни" работают. На видео вы видите результат.
Каждая ваша гривня принимает участие в контрнаступлении. Не останавливаемся, продолжаем помогать ВСУ новыми партиями "Диких Шершней". Забросьте ребятам несколько гривен на новые дроны:
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