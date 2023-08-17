Дрон, купленный за средства читателей Цензор.НЕТ, бьет в бетонный блиндаж и "трехсотит" двух оккупантов. ВИДЕО

Пилот ОПБ им. Б. Хмельницкого нанес удачное поражение по бетонному блиндажу FPV-дроном "Дикие Шершни", купленным за деньги читателей Цензор.НЕТ. В результате два оккупанта получили ранения, вражеская пехота отошла и наши бойцы захватили эту позицию.