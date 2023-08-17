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Штурмовая группа зачищает здания в селе Клещиевка на Бахмутском направлении: "В подвале наших нет?! Контроль! ВОГОв туда насыпьте!". ВИДЕО

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Группа украинских пехотинцев зачистила часть построек в селе Клещиевка на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом штурмовых действий украинских воинов опубликована в соцсетях. Запись сделана камерой, установленной на амуниции одного из бойцов.

"В селе Клещиевка на Бахмутском направлении идет зачистка построек", - пишут украинские воины в комментарии к видео.

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