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Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

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Полицейский, отъезжая от дома задним ходом, сбил женщину, а затем переехал ее еще раз. В машине также была его жена – сотрудница правоохранительного органа.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"После наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, а позже место происшествия покинула и жена", - говорится в сообщении.

Женщина скончалась в больнице от травм.

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Полицейский был задержан. Ему собираются сообщить о подозрении в нарушении ПДД (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Наказание по этой статье – до 8 лет лишения свободы.

Жену полицейского отстранили от должности. Оценивается правомерность ее действий.

Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась 01
Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась 02
Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась 03

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Топ комментарии

  • MsSkifia f873ab28
    Пара мусарів. Яка ж гидота!
  • Прощай немытая раССея
    Покарання буде жорстоким - звільнення і умовний термін, або 2-3 роки і відпустять через рік за хорошу поведінку...
  • Mykola Korzh 6191bb3d
    ви думаєте в мусарку хто йде працювати? справедливі? людяні? - там 98% дегенератів, які не хочуть працювати ,дай тільки когось з...ти, підставити... і т.д
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