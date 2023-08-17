Полицейский дважды переехал женщину в Белогород-Днестровском на Одесщине и скрылся. Женщина скончалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
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Полицейский, отъезжая от дома задним ходом, сбил женщину, а затем переехал ее еще раз. В машине также была его жена – сотрудница правоохранительного органа.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"После наезда супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, а позже место происшествия покинула и жена", - говорится в сообщении.
Женщина скончалась в больнице от травм.
Полицейский был задержан. Ему собираются сообщить о подозрении в нарушении ПДД (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Наказание по этой статье – до 8 лет лишения свободы.
Жену полицейского отстранили от должности. Оценивается правомерность ее действий.