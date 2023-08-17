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Работа военкоматов станет другой благодаря боевым офицерам, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 540-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня моим указом введено в действие решение СНБО по итогам проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования. Полная замена руководящего состава. Реально прошедшие боевые действия воины реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности, – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования.

Этой системе нужно достоинство. Этой системе требуется рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону. В каждой боевой бригаде, которую я посетил на этой неделе, – а их 16 – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем, в частности, то, как работают "военкоматы". Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Мабуть і робота влади може стати іншою, завдяки бойовому Головнокомандуючому...
  • dar ddd55bf6
    А який военком не призвав до лав 4-х кратного ухилянта.?
  • Serhii P.
    Та нічого не буде, люди, не будьте наївні. Черговий популістський крок. Умовно прийде новий воєнком, а у підпорядкованих йому військоматах вже працює величезний штат людей, які звикли до хабарів. Ти або вливаєшся в систему, або твої вказівки будуть саботувати, щоб зірвати мобілізаційний план та отримали іншого воєнкома, який зможе стати частиною цієї системи.
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