Государство заплатило 320 млн грн солнечным станциям брата заместителя главы ОП Шурмы за электроэнергию в оккупации, - Bihus.Info. ВИДЕО

Солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 г.

Об этом говорится в материале Алисы Юрченко на Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

После полномасштабного вторжения России в Украину несколько десятков "зеленых" станций попали под оккупацию. Среди них - солнечные станции ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС", расположенные в Запорожской области.

По информации Bihus.Info, с июля 2022 по июль 2023 г. эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (для "КД Энерджи 2", "Нацпрод" и "Возобновляемая Энергия Запорожья" из проплат невозможно выделить расчеты по долгам предыдущих периодов, если такие происходили. – Ред.).

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Совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" является брат должностного лица ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма. Станция ЧП "Нацпрод" также упоминается среди реализованных проектов на корпоративном сайте, где собраны "зеленые" проекты Олега Шурмы и партнеров.

Совладельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Оплату по "зеленому тарифу" в оккупации также получали ряд других производителей: в частности, СЭС компаний "Скифия-Солар-1" и "Скифия-Солар-2" бизнесмена Василия Хмельницкого и партнеров, а также ряд других, менее известных производителей.

В чем проблема с проплатами станциям в оккупации? Во-первых, по данным, полученным от "Укрэнерго", со ссылкой на облэнерго, большинство станций, находящихся на временно оккупированной территории Запорожской области, работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с 1 июля 2022 г. То есть они не имели физической связи с ней из-за поврежденных или отключенных линий электропередачи. Поэтому электроэнергия с СЭС в оккупации, скорее всего, не могла попасть в украинский рынок и не могла быть продана там. А по украинскому законодательству, ГП "Гарантированный покупатель" должен оплачивать электричество, которое продает рынку. Оплата электричества, которое ГП не могло продать, означает убытки для государственного предприятия.

Во-вторых, данные об объемах произведенного электричества, переданные представителями станций в облэнерго, а оттуда в "Укрэнерго", которая затем передавала их ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты, в принципе невозможно проверить из-за отсутствия дистанционной связи с оборудованием.

Совладелец компаний "КД Энерджи 2" и "Нацпрод" Сергей Дядечко заверил Bihus.Info, что, по его данным, электроэнергия с этих двух СЭС и сейчас идет в энергосистему Украины (от редакции – есть серьезные основания сомневаться в подлинности этих утверждений).

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Представитель ООО "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС", попросивший не называть его имя, заявил, что компании не имеют технической возможности определить, в какую энергосистему шла электроэнергия. По его словам, до апреля 2023 года данные о генерации, зафиксированные на счетчиках СЭС, удавалось передавать в облэнерго "партизанскими методами" от оставшихся в оккупации сотрудников. Он считает эту электроэнергию украинской и такой, что должна была оплачиваться государством, даже если она не могла быть продана в украинский рынок, поскольку компании имеют кредитные обязательства перед банками. Запись телефонного разговора есть в распоряжении Bihus.Info, однако по просьбе собеседника он не использован в видеоверсии материала.

С Олегом Шурмой связаться не удалось. Ростислав Шурма на письменный запрос редакции не ответил.

С июля 2023 г. расчеты с "зелеными" станциями, находящимися на временно оккупированных территориях, за электроэнергию, произведенную после оккупации, приостановлены. "Укрэнерго" должно передавать ГП "Гарантированный покупатель" нулевые объемы генерации, если нет уверенности в том, что станция работает в синхронном с ОЭС режиме, однако задекларированные производителями показатели должны сохранить для расчетов после деоккупации. Такое решение принято по результатам совещания в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

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Вопрос о том, что делать с оплаченными деньгами, пока остается нерешенным. В Нацкомиссии по энергетике заявили, что летом этого года на совещании в Минэнерго обсуждали несколько вариантов: учет этих средств как оплату долгов за периоды до начала оккупации или обращение к производителям за возвратом средств. "Когда "Гарантированный покупатель" обратился к производителям, многие производители отказались это сделать. Отказались вернуть средства, – отмечает Илья Сидоров, директор Департамента энергорынка НКРЭКУ. – Этот вопрос нужно урегулировать отдельным решением на уровне закона. Возможно, как исключение, на уровне СНБО или Кабинета Министров".

"Меня трудно удивить, но Шурма смог. Получить треть миллиарда гривен от украинцев за то, что снабжаешь энергией оккупантов? Хотя… Это удивляет примерно как "еще три года назад ты был спонсором ОПЗЖ, а сейчас ты заместитель Ермака и курируешь энергетику, которая и генерирует кэш твоему брату", - прокомментировал данный материал журналист Юрий Николов.