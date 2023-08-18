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Уничтожение вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатор" с помощью шведского ПЗРК RBS-70 бойцами 47-й бригады "Маґура" на Запорожье. ВИДЕО

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В сети опубликована новая видеозапись вчерашнего уничтожения украинскими воинами вражеского вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вертолет был уничтожен при помощи шведского ПЗРК RBS-70.

"Вчерашнее сбивание российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" с помощью шведского ПЗРК RBS-70 бойцами 47-й бригады "Маґура" в населенном пункте Новопокроповка к югу от Роботино", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите: Момент сбивания Ка-52 "Аллигатор" из ПЗРК бойцами 47-й бригады. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Wasyl Worobec
    Шкода що тільки один,там все можна було б позбивати
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Це не тільки південний напрямок Роботине, це досить далеко від Роботине. Значить таки ЗСУ діють упевнено і якісно. Залишайтесь живими
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    погано тільки що другий втік , а так гарно ввалило .
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