В грузовом терминале в Новороссийске вспыхнул сильный пожар. ВИДЕО

В Новороссийске РФ начался сильный пожар в грузовом терминале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

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"Крупный пожар в грузовом терминале в Новороссийске - на площади в 1,3 тысячи квадратных метров горят деревянные поддоны", - говорится в сообщении.

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Заметим, что в Новороссийске расположен крупнейший порт Юга России.

Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа раздавались взрывы. Минобороны РФ заявило, что ВСУ якобы пытались атаковать военно-морскую базу. Впоследствии стало известно, что надводные беспилотники нанесли поражение российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Отмечалось также, что это совместная операция СБУ и ВМС. Неделей ранее, 29 июля, CNN показал сюжет об украинских аквадронах.