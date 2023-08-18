Подсанкционному российскому олигарху Фридману, бывшему владельцу "Альфа-Банка", сообщили о подозрении. ВИДЕО
Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Средства выводили с помощью разных схем – в том числе под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в РФ. Также использовали схему по выплате средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями.
Правоохранители провели более 300 следственных действий – обысков, допросов десятков свидетелей, исследований и экспертиз.
Фридмана подозревают в подлоге документов, отмывании имущества, подлоге документов и уклонении от уплаты налогов.
Кроме него, о подозрениях в этом производстве сообщили еще 8 лицам: бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка, трем владельцам оффшорных компаний и трем директорам фиктивных предприятий.
На активы общей стоимостью более 14,4 млн грн наложены аресты. "Альфа-Банк" национализирован и находится в собственности государства.