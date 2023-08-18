Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1" на бердянском направлении. ВИДЕО беспилотника
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Украинские воины уничтожили вражескую РЛС "Зоопарк-1" на Бердянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Уничтожение кацапской РЛС "Зоопарк-1". Бердянское направление. Лето 2023", - говорится в комментарии к видео.
"Зоопарк-1" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы на шасси МТ-ЛБу. Предназначен для разведки позиции огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля беспилотных летательных аппаратов.