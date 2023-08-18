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Командующий Медицинскими Силами игнорирует публичные запросы относительно некачественных турникетов, - Яровая. ВИДЕО

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Командующий Медицинскими Силами ВСУ не ответила на запрос Общественного антикоррупционного совета при Минобороны относительно некачественных турникетов, на которые жалуются бойцы, парамедики и волонтеры.

Об этом в эфире каналу Еспресо сообщила член Антикоррсовета, волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, официальный запрос направили после многочисленных жалоб, чтобы выяснить, что это за турникеты и как они пересекли украинскую границу: как закупки или гуманитарную помощь.

"Никакая страна НАТО не могла передать турникеты, которые мы видим на фото с фронта. Это подделка под САО. А САТ - это стандарт, установленный во всех государствах НАТО. Ни одна из них не закупает подделки и ни одна из них не могла передать эти некачественные турникеты в качестве гуманитарной помощи", – говорит Яровая.

Она также отметила, что командующий Медицинскими Силами Татьяна Остащенко сейчас игнорирует все публичные запросы и обращения: и журналистов, и волонтеров, и общественных организаций. Это может свидетельствовать лишь о том, что некачественные турникеты закупили за государственные средства, а в Украину завезли под видом гуманитарки.

"Кто-то не хочет нести ответственность за происходящее", - резюмировала Яровая.

Смотрите: Из-за некачественных турникетов бойцы истекают кровью, - Яровая. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Не реагують бо ці покидьки на них заробляють-тобто на смертях воїнів ЗСУ...
  • Hanka Panyanka
    гарна позиція, як завжди - повний ігнор..., а раптом все само розсмокчеться...
  • Олег Мінів 9fbcc52b
    Відкат вже поділили, то що відповідати
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