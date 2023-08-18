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Вдова сбитого пьяным судьей Тандыром нацгвардейца Бондаренко вернула виновнику ДТП деньги. ВИДЕО

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Адвокат Анны Бондаренко – вдовы сбитого пьяным судьей Алексеем Тандыром нацгвардейца Вадима Бондаренко – вернул адвокату виновника ДТП, Олегу Юрченко, 18 тыс. грн, которые жена Тандыра ранее перевела семье погибшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Babel.

Адвокат Тандыра, Олег Юрченко, не хотел брать деньги, аргументируя это тем, что он представляет интересы своего клиента, а не его жены.

Также представитель Тандыра предположил, что, возможно, впоследствии установится, что семья погибшего нацгвардейца получила большую сумму.

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Напомним, ранее вдова Вадима Бондаренко Анна рассказала, что получила на свою банковскую карточку четыре анонимных перевода на общую сумму 18 тыс. грн от семьи судьи Тандыра.

Она пообещала вернуть деньги.

"Мне нужно только одно – чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", - сказала Анна.

Тандыр во время заседаний говорил, что готов помочь семье Бондаренко деньгами.

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Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.

В результате ДТП, произошедшего по вине судьи Тандыра, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    18тис. гривень....Ну прямо останню сорочку тандири зняли. Жлоби і бидло.
  • Jim Hawkins c863047b
    Неповних 500 доларів. Власне з цього випадку ясно видно за кого нас й взагалі всіх оточуючих, має оця "еліта". Особисто, я, вважаю цих створінь біосміттям.
  • Власов Сергей b3083465
    жлобство во всей красе скряга редкий 18 000 500 долларов жизнь человека циничная мразь должен сидеть в тюрьме до конца своих дней а нелзьзя еще статью ему добавить подкуп потерпевших
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