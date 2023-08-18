Вдова сбитого пьяным судьей Тандыром нацгвардейца Бондаренко вернула виновнику ДТП деньги. ВИДЕО

Адвокат Анны Бондаренко – вдовы сбитого пьяным судьей Алексеем Тандыром нацгвардейца Вадима Бондаренко – вернул адвокату виновника ДТП, Олегу Юрченко, 18 тыс. грн, которые жена Тандыра ранее перевела семье погибшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Babel.

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Адвокат Тандыра, Олег Юрченко, не хотел брать деньги, аргументируя это тем, что он представляет интересы своего клиента, а не его жены.

Также представитель Тандыра предположил, что, возможно, впоследствии установится, что семья погибшего нацгвардейца получила большую сумму.

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Напомним, ранее вдова Вадима Бондаренко Анна рассказала, что получила на свою банковскую карточку четыре анонимных перевода на общую сумму 18 тыс. грн от семьи судьи Тандыра.

Она пообещала вернуть деньги.

"Мне нужно только одно – чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", - сказала Анна.

Тандыр во время заседаний говорил, что готов помочь семье Бондаренко деньгами.

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Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.

В результате ДТП, произошедшего по вине судьи Тандыра, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.