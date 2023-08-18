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В России эвакуировали более 2000 человек из бизнес-центра "Москва-сити" из-за сообщения об ударе беспилотника. ВИДЕО

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Сегодня в российской столице эвакуировали 2000 человек из бизнес-центра "Москва-сити". Кроме того, эвакуацию провели и в ТЦ "ВТБ Арена Плаза".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение было принято после сообщения о якобы угрозе атаки БПЛА. Неизвестный позвонил в администрацию башен В и С "Москва-сити" и сообщил о возможном прилете дрона-камикадзе. Позже в экстренных службах заявили, что информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Виявляється, і у цю гру теж можна грати вдвох.
  • vita gunesh
    Нехай тренуються хапати дітей, котів, собак і бігати в Метро, у підвали, збирати екстренну валізу, обдзвонювати родичів чи живі, намагатись заснути між сиренами.... Так вам і треба, москалота проклята! 😡
  • Маркиз
    Госсаді, і що ж вони такі сцикливі? Від одного БПЛА, якого вони типу "збили", закрили всі аеропорти та вигнали 2 тис.насєлєнія дихати повітрям. Чого б це?
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