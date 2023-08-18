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Оккупант из Хабаровска жалуется на жизнь Путину: "Одной руки нет. Вторая рука и нога не работает. Лечить отказываются. Денег не платят. Посодействуйте". ВИДЕО

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Искалеченный на войне оккупант из Хабаровска Сергей Полетаев записал видеообращение к Путину, в котором просит помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном в соцсетях, оккупант жалуется, что потерял руку и полноценно не работают еще одна нога и другая рука. Рассказывает, что не получает должного лечения и денежных выплат.

"В результате полученных ранений я остался с одной рукой, другая тоже не функционирует, и нога не работает", - говорит Полетаев на записи.

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Топ комментарии

  • Mganga Zambezi 5610c020
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    **** ти скаржишся, бидло? Що забув у нас?
  • Radchenko86
    Безнадійний народ. Так нічого і не зрозуміли.

    ****** ********, памагітє. Ви навєрноє проста нє в курсє
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