Группа аэроразведки "Птахи Мадяра" нуждается в новых комплексах "Валькирия" и крыльях к ним: 7 крыльев потеряно за 60 суток. ВИДЕО
Видео с объявлением сбора размещено на ютуб-канале аэроразведчика с позывным Мадяр, командира группы " Птахи Мадяра", передает Цензор.НЕТ.
"У нас закончились разведывательные крылья "Валькирия". Три экипажа. Ежедневно. 7 крыльев потеряно за 60 суток. 287 тыс грн цена каждого. 1821 вражеская цель обнаружена и передана под поражение и внесена в систему "Дельта". В видео много реальной статистики по разведкрыльям.
Цель сбора: 7,8 млн грн на следующие цели:
•9 отдельных крыльев "Валькирия" (2,673 млн грн);
•2 полных новых комплекса "Валькирия" для двух новых экипажей ПМ, все наземки, акумы плюс по три крыла (2,25 млн грн);
•3 мобильных КДП (командно-дешифровальных пункта), 2,886 млн грн.
Прошу еще раз поддержать!
Этот сбор позволит работать с колес одновременно 5 разведывательным экипажам (в настоящее время работало три)", - говорится в описании к видео.
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