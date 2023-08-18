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Группа аэроразведки "Птахи Мадяра" нуждается в новых комплексах "Валькирия" и крыльях к ним: 7 крыльев потеряно за 60 суток. ВИДЕО

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Группа аэроразведки "Птахи Мадяра" просит помощи в приобретении 9 отдельных крыльев "Валькирия", 2 полных новых комплекса "Валькирия" для двух новых экипажей и 3 мобильных командно-дешифровальных пунктов. В настоящее время у подразделения закончились разведывательные крылья "Валькирия".

Видео с объявлением сбора размещено на ютуб-канале аэроразведчика с позывным Мадяр, командира группы " Птахи Мадяра", передает Цензор.НЕТ.

"У нас закончились разведывательные крылья "Валькирия". Три экипажа. Ежедневно. 7 крыльев потеряно за 60 суток. 287 тыс грн цена каждого. 1821 вражеская цель обнаружена и передана под поражение и внесена в систему "Дельта". В видео много реальной статистики по разведкрыльям.

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Цель сбора: 7,8 млн грн на следующие цели:
•9 отдельных крыльев "Валькирия" (2,673 млн грн);
•2 полных новых комплекса "Валькирия" для двух новых экипажей ПМ, все наземки, акумы плюс по три крыла (2,25 млн грн);
•3 мобильных КДП (командно-дешифровальных пункта), 2,886 млн грн.

Прошу еще раз поддержать!
Этот сбор позволит работать с колес одновременно 5 разведывательным экипажам (в настоящее время работало три)", - говорится в описании к видео.

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Топ комментарии

  • Олег Чиж 01eb3292
    Да це просто якийсь *******. Я вже не можу кидати на потреби кожного. Від чого стає ніяково і боляче. Зарплата не піднялась, зате ціни і комуналка... А як заїбали місцеві влади - хто масово асфальтує все підряд, хто з переліку кладу бруківку по зірвано у нормальному асфальту, хто стадіони ремонтує з біговими доріжками. І це все ж за наші налоги. І всі з передсердя місцеві чинуші вайлають - все заради перемоги. От вже ж цінники. Чому з них не запитати за гроші, які так вони тратять не на те
  • Віталій Жданов
    Дивно,збір був 2 дні,вчора закрили.Цензор оговтався.Зараз можна просто кинути на підрозділ.+++
  • Odessa_1232
    Ну вы еще у Зе гниды спросите, все бабло пустили на марафон и тупые дешевые сериалы
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