Украинские артиллеристы снарядом Excalibur уничтожили российскую САУ "Нона-С". ВИДЕО
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Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ поразили российскую 120-мм САУ 2С9 "Нона-С" на южном направлении фронта.
Видео ликвидации российской артустановки "Нона-С" военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Сначала аэроразведчики обнаружили самоходную артиллерийскую установку, которую российские десантники спрятали в посадке. Артиллеристы произвели точный выстрел 155-мм боеприпасом M982 Excalibur.