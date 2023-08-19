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Украинские артиллеристы снарядом Excalibur уничтожили российскую САУ "Нона-С". ВИДЕО

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Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ поразили российскую 120-мм САУ 2С9 "Нона-С" на южном направлении фронта.

Видео ликвидации российской артустановки "Нона-С" военные опубликовали в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Сначала аэроразведчики обнаружили самоходную артиллерийскую установку, которую российские десантники спрятали в посадке. Артиллеристы произвели точный выстрел 155-мм боеприпасом M982 Excalibur.

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Топ комментарии

  • Александр Заболотный a9a36662
    Ви подивіться яка лінія оборони виставлена.... нам теж говорили рити окопи.... но велікій сказав мудрому нарідові готуватися до майовок...
  • Red_Sky_On
    Так, лінія окопів дійсно вражає. Важко уявити, що вони набудували ближче до Токмаку.....
  • Александр Заболотный a9a36662
    ні валянки...рашисти ввавжають що де би непішли ми - всяди у них залізобетонні криття і траншеї...були би у нас 24.02.22 такі укріплення - рашисти і не полізли би.... а так вибрали то майте...
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