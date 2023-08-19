Международные и украинские организации вызвались оказать помощь жителям Чернигова, жилье которых пострадало вследствие российских обстрелов, - и.о. мера Ломако. ВИДЕО
Об этом сообщил и.о. городского головы Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, в день Преображения Господня, изверги ударили по центру Чернигова. Ракетой.
По центру города, где всегда много людей. Рядом парк, где гуляют дети, летние площадки, православная церковь, в которой только что закончилась служба…
Пострадали 117 человек. Из них, к сожалению, 7 погибли. Среди них шестилетняя девочка.
Уже через несколько минут после взрыва все службы были на месте. Спасали людей и ликвидировали последствия. Медики в больницах продолжают помагать тяжелым раненым.
Я благодарю каждого и каждую за ваш труд. Также благодарю международные и украинские организации, которые согласились совместно с коммунальными предприятиями оказать помощь черниговцам, жилье которых пострадало в результате взрывов. Об этом сообщим отдельно.
Этот удар – большая трагедия для Чернигова. Это очередное военное преступление России против Украины.
Кровь всех невинных детей и людей на руках России. Мы этого не простим. Никогда.
Я уже подписал распоряжение об объявлении дней траура 19-21 августа.
Царство небесное погибшим, соболезнование родным", - рассказал он.
Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара.