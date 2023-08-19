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Международные и украинские организации вызвались оказать помощь жителям Чернигова, жилье которых пострадало вследствие российских обстрелов, - и.о. мера Ломако. ВИДЕО

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Россияне нанесли удар по центру Чернигова, где всегда много людей. Кроме того, в расположенной рядом православной церкви только что закончилась служба по случаю дня Преображения Господня. Вследствие российского удара пострадали 117 человек, из них 7 умерли.

Об этом сообщил и.о. городского головы Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, в день Преображения Господня, изверги ударили по центру Чернигова. Ракетой.

По центру города, где всегда много людей. Рядом парк, где гуляют дети, летние площадки, православная церковь, в которой только что закончилась служба…

Пострадали 117 человек. Из них, к сожалению, 7 погибли. Среди них шестилетняя девочка.

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Уже через несколько минут после взрыва все службы были на месте. Спасали людей и ликвидировали последствия. Медики в больницах продолжают помагать тяжелым раненым.

Я благодарю каждого и каждую за ваш труд. Также благодарю международные и украинские организации, которые согласились совместно с коммунальными предприятиями оказать помощь черниговцам, жилье которых пострадало в результате взрывов. Об этом сообщим отдельно.

Этот удар – большая трагедия для Чернигова. Это очередное военное преступление России против Украины.

Кровь всех невинных детей и людей на руках России. Мы этого не простим. Никогда.

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Я уже подписал распоряжение об объявлении дней траура 19-21 августа.

Царство небесное погибшим, соболезнование родным", - рассказал он.

Как сообщалось, днем 19 августа враг обстрелял центр Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского удара.

Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    В.о. Мера там нідочого, містом керує військова адміністрація, Ломако буде уламки прибирать, да вікна стеклити.
  • Вал Кочин 16671b7d
    в.о. мера, за сьогоднішню виставку нічого розповісти не хочеш?
  • Leon e9048d82
    У мене тільки одне питання - хтось із тих хто підставив місто, дітей, жінок під удар рашистів понесе кримінальну відповідальність?

    З військової адміністрації Чернігова, з тупих авіаторів на кшталт Берлінської, з наших спецслужб, які мали заборонити сходку - хоч хтось?
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