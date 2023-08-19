FPV-дрон "Диких Шершнів", приобретенный за средства читателей Цензор.НЕТ, уничтожает российскую машину минирования. ВИДЕО
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FPV-дрон подразделения "Дикі шершні", изготовленный за средства читателей Цензор.НЕТ, уничтожает машину минирования россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что FPV-дрон "Диких Шершнів" из подразделения Президентской бригады им. Б.Хмельницкого сжег российскую машину минирования.
Похоже, машина уже была повреждена и поэтому оператор решил работать не как камикадзе, а как бомбер благодаря установленной системе сброса. Это позволило уничтожить цель и сохранить дрон.
FPV-дроны "Дикі шершні" изготавливаются за средства читателей Цензор.НЕТ. Спасибо всем, кто приобщается к сбору.