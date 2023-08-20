Лидеры государств и международных организаций осудили очередной подлый российский удар по Чернигову, - Зеленский. ВИДЕО

Ночью 20 августа президент обратился с традиционным видеообращением к гражданам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня разные лидеры, представители государств и международных организаций осудили очередной чрезвычайно подлый российский удар по Украине, по нашему Чернигову. Я благодарен каждому и каждой в мире, кто сегодня выразил соболезнования Украине, нашему народу. К сожалению, семь человек погибли в Чернигове от ракеты, среди них девочка, звали София, шесть лет ей было... Мои соболезнования родным!.. Раненых и травмированных – 144 и среди них 15 детей. Ракета ударила по центру города. В праздник Преображения Господня – православный праздник.

Спасательную операцию в общей сложности проводили 140 человек. Медики, "экстренка", военные, местные власти. Все помогали. Спасибо каждому и каждой, кто спасал жизнь детям, взрослым – всем.

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И особо отмечу фельдшеров "экстренки" Людмилу Копыш и Вячеслава Прохоренко, работников ГСЧС Сергея Костенко, Владислава Соколенко, Юрия Овруцкого, Валерия Моргацкого, Алексея Марченко и Виктора Довженко, а также полицейских Андрея Вовка и Андрея Зеляка. Благодарен вам всем! И я уверен: наши воины ответят России на этот теракт. Ощутимо ответят. Слава всем, кто защищает наше государство и наших людей! Слава Украине!"