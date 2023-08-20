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Вагнеровец с ухмылкой признался в казни польского добровольца: "Сказал ему встать на колени и расстрелял в голову". ВИДЕО

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Михаил Антипов в России был осужден за убийство двух человек. Не досидев 3 с половиной года, он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на войну. С ухмылкой россиянин рассказал, как наемники казнили пленного польского добровольца.

Фрагмент его признаний опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

"Пацан долго не думал. Сказал ему "на колени" и расстрелял в голову. Ну, и мы пошли дальше. Я считаю, зачем их в плен брать? Это же война", - заявил вагнеровец.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Пліснява людська.
  • Rokas Fund fa75f870
    Дело чести отловить и уничтожить эту мразь!
  • Іван Динисюк
    Порядні зеки? Це як набожні повії.
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