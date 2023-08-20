Вагнеровец с ухмылкой признался в казни польского добровольца: "Сказал ему встать на колени и расстрелял в голову". ВИДЕО

Михаил Антипов в России был осужден за убийство двух человек. Не досидев 3 с половиной года, он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на войну. С ухмылкой россиянин рассказал, как наемники казнили пленного польского добровольца.