Воины ВСУ управляемыми авиационными бомбами поразили местонахождение оккупантов. ВИДЕО
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Наши бойцы под Авдеевкой, предположительно управляемыми авиационными бомбами JDAM, поразили местонахождение оккупантов, в котором базировался штурмовой батальон РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Сначала в сети появилось видео момента самого удара, позже российские z-каналы подтвердили информацию, опубликовав кадры последствий атаки.
По предварительным данным, в здании располагались мобилизованные из Сибири.