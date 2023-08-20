Воины ВСУ управляемыми авиационными бомбами поразили местонахождение оккупантов. ВИДЕО

Наши бойцы под Авдеевкой, предположительно управляемыми авиационными бомбами JDAM, поразили местонахождение оккупантов, в котором базировался штурмовой батальон РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Сначала в сети появилось видео момента самого удара, позже российские z-каналы подтвердили информацию, опубликовав кадры последствий атаки.

По предварительным данным, в здании располагались мобилизованные из Сибири.

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