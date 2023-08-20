В Бурятии прорвало дамбу, движение поездов по Байкало-Амурской магистрали остановили. ВИДЕО

В Северо-Байкальском районе Бурятии река Холодная вышла из берегов и частично разрушила плотину. Вода размыла железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали, из-за чего движение поездов временно остановили.

При этом глава Бурятии Алексей Цыденов уверяет, что населенные пункты из-за наводнения якобы пока не пострадали, сообщает Цензор.НЕТ.

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Видео последствий прорыва дамбы публикуется в местных телеграм-каналах.

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"Убытки экономики страны от простоя грузов будут исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги", – сообщил Алексей Цыденов.

К ликвидации последствий подтопления были привлечены 120 человек и 24 единицы техники. Ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ – 26 августа.

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