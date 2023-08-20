Кадыров угрожает новой войной против других стран: "Мы на Украине закончим и дальше пойдем". ВИДЕО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после войны в Украине его войска "пойдут дальше". По словам Кадырова, речь идет о странах, которые "оскорбили Коран".

Рамзан Кадыров сказал, что на Украине российские войска не будут останавливаться, а пойдут на страны Европы, передает Цензор.НЕТ.

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"100% мы победим. Я уверен. Мы с Украиной покончим и дальше пойдем – в те страны, где оскорбляли и оскорбляют священный Коран", – заявил он.

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