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Кадыров угрожает новой войной против других стран: "Мы на Украине закончим и дальше пойдем". ВИДЕО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после войны в Украине его войска "пойдут дальше". По словам Кадырова, речь идет о странах, которые "оскорбили Коран".

Рамзан Кадыров сказал, что на Украине российские войска не будут останавливаться, а пойдут на страны Европы, передает Цензор.НЕТ.

"100% мы победим. Я уверен. Мы с Украиной покончим и дальше пойдем – в те страны, где оскорбляли и оскорбляют священный Коран", – заявил он.

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Топ комментарии

  • Володимир Затилюк
    ****** на комірець Дирова!🤬
  • Олег Квиташ
  • Евгений Magirus
    Что-то сдал, дон. Одышка, дон. Видать здоровье, дон, плохое поди, дон... Такой винегрет в рашке: Коран, церковь, царь, Сталин
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