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Часть конструкций полностью ушла под воду: как выглядит Каховская ГЭС. ВИДЕО

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В результате совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС разрушены 11 пролетов верхней части дамбы с 28-ми, а из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.

На опубликованных в сети кадрах видна разрушенная водосливная плотина. Отдельные конструкции полностью ушли под воду, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Якби не розміновували Чонгар, то каховська ГЕС досі була б ціла.
  • Markus e8049a1f
    Средневековые дикари повторили через 80 лет катастрофу Днепропетровской ГЭС ,чтобы остановить гитлеровский вермахт в наступлений ,а погибло (затопили-и утопили)около 100.000 украинских жителей . И теперь опять, произвели подрыв Каховской ГЭС. Дикари и есть дикари и никакого прогреса .
  • Святослав Якимчук
    Пояснюю для пана Павла: гідроелектростанції, хоча це і стара технологія, доцільно будувати в слабозаселених місцях, башано в гірських, таких наприклад, як в кацапів в Сибіру, а не так, як зробили комуняки і затопили багато сіл. Зараз весь світ переходить на зелену енергетику: сонячні електростанції, вітрові та компактні атомні, а ми будемо по старинці - будувати гідростанції в щільнозаселених землях. Може тоді на вози пересядем чи за мамонтами почнем бігати, бо так наші пращурим робили. Ви кажете: "з більшим ККД", а наскільки більшим - на 3%, і що це Вам дасть? Ви прораховували, чи так як в нас вміють - "НА ОКО"?
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