Часть конструкций полностью ушла под воду: как выглядит Каховская ГЭС. ВИДЕО

В результате совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС разрушены 11 пролетов верхней части дамбы с 28-ми, а из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.