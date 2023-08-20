Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отреагировал на вопрос о готовности Украины к территориальным уступкам, предложив обменять Белгород на членство в НАТО.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ

"Обмен территорий? Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что при переговорах с Данией о передаче истребителей F-16 стороны не обсуждали, можно ли будет наносить удары по территории России.

"Для нас главное – это освободить наши территории. Наша конкретная миссия – защитить себя. Мы же не россияне, нам нужна украинская земля", - заметил Зеленский.

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