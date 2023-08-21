В Сумах мальчик вызвался помогать военным: "Я открываю ворота в военкомат. У меня форма есть и автомат учебный. Ну, не настоящий же мне давать". ВИДЕО
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В Сумах маленький мальчик добровольно вызвался помогать военным в центре комплектации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, маленькому воину, исправно исполняющему свои обязанности, уже выдали форму и учебный автомат.
"Я открываю ворота, охраняю ворота в военкомат. Сначала у меня только кепка и шорты были военные, а теперь у меня вся форма есть. А потом мне автомат дали. Хоть он и учебный, но не настоящий же мне давать", - рассказывает маленький защитник о службе.