Дроны-камикадзе уничтожают оккупантов и их опорный пункт: "Триста" стают тяжелыми. Я один на ходу. Птички бьют! Где помощь!?". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский опорный пункт с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки роя беспилотников бойцы опубликовали в соцсетях. Кроме того, украинские воины перехватили радиопереговоры российских командиров, отдавших приказы во время этой атаки.

"Прекрасные кадры уничтожения российского опорного пункта подразделением аэроразведки Erebus Group. Военные РФ устроили "берлогу", которую вместе с личным составом накрыл рой наших дронов-камикадзе. Особую ценность этим кадрам придает перехват вражеских радиопереговоров, которые в реальном времени сопровождают видео. Командиры оккупантов были ошеломлены тем, что происходило и обещали оказать помощь раненым только на словах, а на деле побоялись отправить за ними даже плохую "буханку". После отличной работы наши воины заняли эту позицию", - говорится в комментарии к видео.

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