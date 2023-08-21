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В Ростове-на-Дону раздался взрыв: Губернатор заявил о "переходе самолета на сверхзвук". ВИДЕО

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В российском Ростове-на-Дону сообщают о взрыве.

Об этом сообщает издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Местные говорят, что от взрыва "зашатался дом".

Также в сети публикуют видео, на котором слышен звук взрыва.

Позже губернатор Василий Голубев прокомментировал инцидент: "В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие".

В Ростове-на-Дону раздался взрыв: Губернатор заявил о переходе самолета на сверхзвук 01

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Топ комментарии

  • Хорунжий Сергій
    У 80-их там совкову "службу" проходив- у штабі на вузлі зв'язку. Туди й.бніть, будь ласка- і центр міста, і там зараз ті, що на нас планують операції, сидять. "Будьонновскій" проспект, ага. І взагалі, Ростов- законна і часто відвідувана ціль давно повинна бути.
  • Boruh Zackelberger
    В ростові на бздону там якийсь центр прийняття рішень, в якому шойга і путлєр фоткаються іноді і який гавнеровці захоплювали (там здається танк щє застряг).

    Цікаво.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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