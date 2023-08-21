В Ростове-на-Дону раздался взрыв: Губернатор заявил о "переходе самолета на сверхзвук". ВИДЕО
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В российском Ростове-на-Дону сообщают о взрыве.
Об этом сообщает издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Местные говорят, что от взрыва "зашатался дом".
Также в сети публикуют видео, на котором слышен звук взрыва.
Позже губернатор Василий Голубев прокомментировал инцидент: "В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие".