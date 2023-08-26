На Донетчине бойцы 92-й ОМБр уничтожили вражескую технику на $2 миллиона. ВИДЕО

На Донетчине рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко успешно применила дроны с ночной оптикой по вражеской технике. Совокупная стоимость пораженной вражеской техники – около 2 миллионов долларов.